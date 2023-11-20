Представлен Redmi Note 13R Pro: середнячок с OLED-дисплеем и камерой на 108 Мп

Xiaomi без лишнего шума представила ещё один смартфон 13-й серии Redmi, который просто появился в интернет-магазине компании.

Redmi Note 13R Pro получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400 х 1080 точек и частотой обновления 120 Гц, тач 2160 Гц, ШИМ 1920 Гц, максимальная яркость достигает до 1000 нит, а соотношение сторон составляет 20:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 16-мегапикселей с поддержкой записи видео 1080p.

Основной модуль камер состоит из двух сенсоров, из которых: главный на 108 Мп с 3-кратным зумом и датчик глубины на 2 Мп.

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система MediaTek Dimensity 6080, которая работает в паре с оперативной памятью стандарта LPDDR4x и хранилищем типа UFS 2.2. Смартфон предлагается в единственной конфигурации памяти 12/256 Гб ОЗУ/ПЗУ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Из прочего, смартфон получил поддержку 5G-сетей, Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, сканер отпечатка пальца сбоку, влагозащиту по стандарту IP54, ИК-порт, разъём USB-C и миниджек 3,5 мм. Из коробки, гаджет будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой MUI 14. Габариты устройства составляют 161,11 × 74,95 × 7,73 мм, масса — 175 грамма.

В Китае Redmi Note 13R Pro уже поступил в продажу по цене 1999 юаней (24 750 ₽). Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.