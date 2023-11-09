Представлен Redmi 13C: первый смартфон в новой линейке

Похоже Xiaomi решила начать анонс 13-й серии Redmi с самого доступного смартфона. Сегодня компания представила бюджетный Redmi 13C, который без лишнего шума просто появился на Amazon и уже доступен к покупке в Нигерии.

Девайс получил 6,74-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 720 x 1650 точек и частотой обновления 90 Гц, максимальная яркость достигает до 600 нит, а соотношение сторон составляет 20:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 5-мегапикселей.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых: главный на 50 Мп с диафрагмой f/1,8 и поддержкой записи видео до 1080P, два других — макро на 2 Мп (f/2,4) и датчик глубины на 2 Мп (f/2,4).

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система Mediatek Helio G99. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 4/128 или 8/256 ГБ, предусмотрена поддержка карт памяти формата microSD.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт, но в комплекте будет лежать блок питания лишь на 10 Вт.

Из прочего, смартфон получил поддержку 4G-сетей, Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, FM-радио, сканер отпечатка пальца, миниджек 3,5 мм и порт USB-C версии 2.0. Из коробки девайс будет работать на операционной системе Android 12 с оболочкой MIUI 14.

Redmi 13C дебютировал в Нигерии по следующим ценам:

(4/128 ГБ) — 98 100 найр (11 250 ₽)

(8/256 ГБ) — 108 100 найр (12 400 ₽)

Когда смартфон появится в других регионах, пока неизвестно.