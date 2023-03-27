Redmi Note 12 Turbo получит спецверсию в стиле Гарри Поттера

Xiaomi уже завтра представит доступный и достаточно мощный для своего сегмента смартфон Redmi Note 12 Turbo. Буквально вчера Xiaomi рассказала о всех его преимуществах. Сегодня стало известно, что журналисты получили пригласительные наборы в стиле вселенной Гарри Поттера.

Внутри каждого набора находятся «магические» атрибуты: мантия, скрепка, шарфы факультетов Хогвартса, пригласительные с гербовой печатью и даже волшебная палочка.

Всё это говорит, что смартфон Redmi Note 12 Turbo получит специальную «волшебную» версию. Но остаётся загадкой, как будет выглядеть сам смартфон.

Анонс Redmi Note 12 Turbo пройдёт завтра в 14:00 по московскому времени.