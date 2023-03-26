Xiaomi рассказала о преимуществах Redmi Note 12 Turbo

Xiaomi во всю готовится к выходу Redmi Note 12 Turbo, который станет представителем среднего ценового сегмента. Естественно, чтобы подогреть интерес аудитории к смартфону, бренд Redmi опубликовал целую подборку преимуществ грядущего «хита».

Так стало известно, что внутри аппарата будет находиться процессор Snapdragon 7+ Gen 2, а также выйдет версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти, что является редким явлением в данной ценовой категории.

Среди ключевых особенностей смартфона указываются стереодинамики с Hi-Res и Dolby Atmos, линейный вибромотор, модуль NFC, Bluetooth 5.3, привычными всеми разъём 3,5 мм, а также тонкие рамки, которые гораздо уже, чем у iPhone 14: верхняя — 1,42 мм, боковая — 1,95 мм, нижняя — 2,22 мм. Соотношение экрана к корпусу составляет 93,4%, а матрица OLED имеет частоту обновления на уровне 120 Гц и поддержку HDR 10+.

Основная камера смартфона оснащена разрешением на уровне 64 Мп с поддержкой технологий In-Sensor Zoom и Xiaomi Imaging Brain 2.0.

Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч батарею, что должно обеспечивать около полутора дней автономной работы. При этом толщина корпуса составляет 7,9 мм, а вес — 181 грамм.

Официальная презентация Note 12 Turbo состоится 28 марта, а по данным инсайдера Ice Universe, цена на смартфон будет ниже $300 (~23 000 рублей).