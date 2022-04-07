Серия Redmi Note 12 получит производительный процессор

Xiaomi готовит к выходу два новых телефона. Упоминания о них появилось в лицензионном центре связи под номерами 22041216UC и 22041216C. По слухам, номера двух устройств принадлежат к серии Redmi Note 12.

Совсем недавно, топ менеджер Redmi Лу Вейбинг заявил, что серия Redmi Note будет обновляться каждые 6 месяцев. В первой половине основной акцент будет делаться на производительность, а во второй на инновации, дизайн и функции.

Во второй половине прошлого года Redmi запустила серию Note 11. Основное внимание уделяется «пользовательскому опыту». Таким образом, согласно стратегии компании, серия Redmi Note 12, которая выйдет на рынок во второй половине года, будет сосредоточена на производительности.

В связи с этим предстоящий Redmi Note 12 будет оснащен высокопроизводительным процессором MediaTek, а не Dimensity 8100.

Кроме того, Redmi Note 12 будет иметь стильный внешний вид и длительное время автономной работы. Выход линейки должен произойти ближе к концу 2022 году.

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