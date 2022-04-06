Redmi Note 11 Pro+ 5G и Note 11S 5G уже можно купить на AliExpress

Сегодня в продажу вышли глобальные версии линейки Xiaomi Redmi Note 11. Смартфоны уже можно приобрести на AliExpress по весьма доступным ценам.

Флагманская модель в лице Redmi Note 11 Pro+ 5G с поддержкой зарядки на 120 Вт, чипсетом MediaTek Dimensity 920 и 108-Мп основной камерой можно приобрести за 38 тысяч рублей (с применением купонов).

Redmi Note 11S 5G

Более доступный вариант Redmi Note 11S 5G с IPS-дисплеем, чипсетом Dimensity 810, камерой на 50 МП и NFC оценивается в 28 тысяч рублей при оплате через QIWI.

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