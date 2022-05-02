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Новости

Xiaomi опубликовала тизер Redmi Note 12

Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг опубликовал официальный тизер линейки Redmi Note 12. Изображение появилось в китайской соцсети Weibo.

Судя по всему, выход смартфонов состоится скоро. Предположительно, уже в мае.

В посте Лу Вейбинг также отметил, что с 2021 года компания Redmi решила выпускать по два устройства линейки Note в год. Это означает, что во второй половине года выйдет еще один Redmi Note, только уже 13-ого поколения.

Новинкам Note 12 приписывают две версии: обе с 6,6-дюймовыми дисплеями и платформой MediaTek Dimensity 1300. Емкость аккумулятора будет различаться 4300 мАч и 4980 мАч.

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Источник:
Gizmochina

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