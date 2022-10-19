Xiaomi готовит Redmi Note 12 Pro Extreme Edition с зарядкой 200 Вт

В каталоге китайского магазина JD появилась специальная версия Redmi Note 12 Pro Extreme Edition. Ожидалось, что компания выпустит только три модели — Redmi Note 12, 12 Pro и 12 Pro+. Но судя по всему, будет еще одна флагманская версия.

По слухам, Redmi Note 12 Pro Extreme Edition может получить 200 или 210-ваттную зарядку. Других подробностей об этом смартфоне нет.

Xiaomi может представить линейку Redmi Note 12 до конца октября, возможно, 31 числа. Стоимость Redmi Note 12 будет варьироваться от $140 до $210, ценник на Pro-версию составит от $210- $280.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!