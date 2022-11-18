Redmi Note 12 Explorer Edition заряжается всего за 9 минут

Бренд Redmi похвастался новым достижением. Там опубликовали ролик, который показывает очень быструю зарядку на смартфоне Redmi Note 12 Explorer Edition. Он заряжается с 0 до 100% за 9 минут.

Для этого используется особая конструкция зарядки с использованием трёх каналов, каждый из который передаёт напряжение в 20 В и силу тока до 3,5 А. После достижения определённого уровня заряда, показатели меняются до 10 В и 7 А.

В смартфоне используется батарея на два элемента ёмкостью 2150 + 2150 мА•ч каждый. В смартфоне используется технология Cell Balance, которая обнаруживает разницу в напряжении или ёмкости между двумя элементами, после чего балансирует их.

Как отмечается, зарядное устройство может долго работать на полной мощности, оно может выдавать до 210 Вт. А за счёт чипа Xiaomi E-mark можно не только идентифицировать протокол быстрой зарядки Xiaomi на этой мощности, но и поддерживать режимы PD и QC.