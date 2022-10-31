Зарядка Redmi Note 12 Discovery Edition не соответствует заявленным 210 Вт

На прошлой неделе Xiaomi шумно представила серию Redmi Note 12. Флагманом в этой линейке выступает Redmi Note 12 Discovery Edition с поддержкой 210-ваттной зарядки. Производитель обещал, что смартфон будет заряжаться с нуля до 100% всего за 9 минут. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч.

Сейчас появились первые результаты тестирования зарядки. Оказалось, что до заявленных 210 Вт, устройство не дотягивает. Redmi Note 12 Discovery Edition достиг максимальной мощности зарядки в 184,85 Вт. Половину времени мощность снижалась до 120 Вт. Сам полный процесс заряда длился 10 минут 10 секунд. Это, безусловно, немного, но дольше обещанного.

Из плюсов отметили, что у Redmi Note 12 Discovery Edition нет проблем с перегревами. Устройство максимально нагревалось всего до 43,3 ° C. Это объясняется наличием большой системы охлаждения VC объемом 3000 мм2.