Представлены Redmi Note 12 Pro + и Explorer Edition с камерами 200 Мп от $290

Сегодня Xiaomi щедра на новинки и представляет сразу четыре смартфона.

У всей линейки процессор одинаковый — MediaTek Dimensity 1080, экраны тоже получили аналогичные характеристики: 6,67 дюймов, покрытие OLED с частотой до 120 Гц, а также поддержку HDR10+ и Dolby Vision. Разница между устройствами заключается в емкости батареи и зарядке.

Так Redmi Note 12 Explorer Edition получил батарею на 4300 мАч + поддержку 210-ваттной зарядки. Производитель обещает зарядку до 100 процентов всего за 9 минут. Основная камера тройная: 200 + 8 + 2 Мп. У фронтальных камер по 16 Мп.

У Redmi Note 12 Pro+ емкость батареи на 5000 мАч + 120-ваттная зарядка. Основная камера такая же как у Explorer Edition: 200 + 8 + 2 Мп.

Оба устройства получили NFC, WiFi6, стереодинамики и стандартный разъем для наушников 3,5 мм. Также они работают на базе Android 12 с оболочкой MIUI 13.

Стоимость новинок в зависимости от памяти следующая:

Redmi Note 12 Pro + 8/256 Гб — 2099 китайских юаней или $290;

Redmi Note 12 Pro + 12/256 Гб — 2299 китайских юаней или $320;

Redmi Note 12 Explorer Edition 8/256 Гб — 2399 китайских юаней или $333.

Также была выпущена еще одна специальная версия Redmi Note 12 Pro+ Yibo Edition. У нее задняя панель сделана в зелено-черных цветах.