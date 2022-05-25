Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+ показали на живых фото

Вчера компания Xiaomi провела презентацию смартфонов Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+. Они получили IPS-экран с частотой обновления 144 Гц, чипсеты Dimensity 8100 и стереодинамики. При таком хорошем наборе они сохранили весьма доступные ценники.

Теперь в сети появились живые фотографии новых смартфонов, которые позволяют разглядеть дизайн устройств со всех сторон. На представленных снимках задняя часть пластикового корпуса серебристого и синего вариантов переливаются под разными углами света, а черный вариант является матовым.

В продаже Redmi 11T Pro и 11T Pro+ появятся на китайской рынке с 30 мая.

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