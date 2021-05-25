Redmi Note 10 Pro делает фотографии на уровне iPhone XS

Специалисты из DxOMark, которые освещают оптическую составляющую гаджетов, протестировали возможности 108-мегапиксельной камеры модели Redmi Note 10 Pro. Возможности ее впечатлили специалистов, которые отдали девайсу 106 баллов. Причем за возможности фотосъемки аппарат получил 111 баллов, за видеосъемку — 95 баллов. А вот возможности зума были оценены наименьшим образом — 52 балла.

Если же сравнивать возможности оптики Redmi Note 10 Pro и других смартфонов, то наш герой приблизился к Apple iPhone XS Max и переиграл по этому показателю таких монстров, как iPhone SE (103), Asus ZenFone 6 (104), Samsung Galaxy Z Flip (105). Что касается глобального рейтинга, то на данный момент аппарат от Redmi находится на 72 месте, а вот в ценовой категории от 200 долларов до 400 долларов, модель находится на третьем месте.

Из достоинств оптических возможностей, по словам экспертов, у Redmi Note 10 Pro стоит выделить детализацию портретных снимков, необычайно точную экспозицию на видео. Также аппарат умеет давать точную оценку глубины и градиенту размытия на портретном фото и отлично регулирует шумы на видео.

А вот к минусам, которых не так и много, стоит отнести ореолы, появляющиеся на кадрах с движением, небольшой динамический диапазон у видеороликов, недостаточную детализацию при увеличении снимков и иногда появляющийся зеленый оттенок на фото. Специалисты из DxOMark выделяют возможность 108-мегапиксельного модуля делать отличные снимки при достаточном освещении.

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