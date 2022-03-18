Представлен огромный телевизор Redmi Max 100 за $3000

Бренд Redmi анонсировал 100-дюймовый телевизор Redmi Max 100. Новинка получила цельнометаллический корпус, четыре динамика общей мощностью 30 Вт, дисплей с поддержкой разрешения 4К и частотой обновления 120 Гц.

Для лучшей цветопередачи используется умный датчик освещенности, способный увеличивать яркость до 700 нит. Также телевизор оснащен технологиями IMAX Enhanced и Dolby Vision Panorama.

Обработка данных происходит при помощи четырехъядерного процессора Arm Cortex-A73, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Из опций доступны технологии Wi-Fi 6 и FreeSync.

Размер в 100-дюйма настоящий рекорд для всей серии смарт-телевизоров Xiaomi. Такое устройство занимает половину комнаты и поместится не в каждый дом.

Ранее самой «огромной» моделью Xiaomi был смарт-телевизор Redmi на 98-дюйма. Для его доставки и установки приходилось арендовать грузовой кран.

Стоимость Redmi MAX 100 составляет $3150 долларов (около 325 тыс. рублей.).

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