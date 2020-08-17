Xiaomi установила рекорд с помощью огромного телевизора Redmi

Xiaomi опубликовала результаты распродажи, посвящённой 10-летию компании. Одним из хитов продаж стал огромный телевизор Redmi Smart TV Max 98. Таких устройств удалось продать более 1600 штук всего за сутки. В обычный месяц компания реализует только 100 подобных телевизоров.

Производитель считает, что ему удалось популяризировать телевизоры с большой диагональю за счёт соотношения цены-качество. Стоимость телевизора на момент распродажи составляла $2800.

Немного технических характеристик Redmi Smart Tv Max 98:

Панель в 98 дюймов с разрешением 4К (3840 x 2160 пикселей);

85% охват цветового пространства NTSC;

однокристальная система с использованием 12-нанометрового технологического процесса;

4 Гб оперативной и 64 Гб флеш-памяти;

адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.2.

Сам экран занимает 98,8% фронтальной площади телевизора, с металлическими рамками по периметру в 12,8 мм.





Изображения из Twitter xiaomishka

Сам телевизор имеет длину в 1,2 метра, можно сравнить его с теннисным столом. Поэтому стандартная установка здесь не прокатит.