Redmi K60 Pro получит 16 ГБ оперативки и 512 ГБ встроенной памяти

Стало известно, что в Китае 27 декабря пройдёт презентация серии смартфонов Redmi K60. Накануне анонса Xiaomi начала подтверждать ключевые спецификации старшей модели K60 Pro. Так, уже известно, что он будет основан на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2. Кроме того, его оснастят 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 512 ГБ внутренней памяти UFS 4.0.

Как видно по первоначальным характеристикам, Redmi K60 Pro вполне можно отнести к флагманам, он сможет конкурировать с такими смартфонами, как Xiaomi 13 серии, iQOO 11 серии, Moto X40 и OnePlus 11, которые также оснащены флагманским чипом последнего поколения от Snapdragon и памятью LPDDR5x и UFS 4.0.

Кроме того, в Redmi сообщали, что K60 Pro показал наивысший в истории результат в 1350526 баллов в бенчмарке AnTuTu, а в Geekbench 5 он набрал 1462 балла в одноядерном и 5038 баллов в многоядерном тесте. При этом в тестировании участвовала модель K60 Pro с 12 ГБ оперативной памяти.

Дополнительно подтвердилась информация, что в Redmi K60 Pro установлена парокамерная система жидкостного охлаждения площадью 5 000 мм2, которая изготовлена из нержавеющей стали. И хотя данный смартфон не позиционируется как игровой, в компании заявили, что K60 Pro настолько мощный, что у них нет необходимости выпускать отдельно игровую серию. Следовательно, Redmi не планируют выпускать версию K60 Gaming.

Также известно, но не из официальных источников, что Redmi K60 Pro получит OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. На задней панели может располагаться 50-мегапиксельная основная камера. А питаться устройство будет от аккумулятора емкостью 5 000 мАч с быстрой зарядкой в 67 Вт.