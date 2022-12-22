Раскрыты полные характеристики OnePlus 11 с Snapdragon 8 Gen 2

Грядущий OnePlus 11 прошел сертификацию TENAA. Смартфон представят в ближайшее время в Китае, а на глобальном рынке 7 февраля.

Смартфон получил 6,7-дюймовый QHD + AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Процессором послужит Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой 3,18 ГГц. Емкость аккумулятора составит 4870 мАч. Оперативная и встроенная память будет представлена в двух вариантах 12/16 Гб и 256/512 Гб соответственно.

Основная камера будет тройная: 50-мегапиксельный основной датчик, 48-мегапиксельный сверхширокий и 32-мегапиксельный телеобъективов. У фронтальной камеры 16 Мп.

Также будет встроенный сканер отпечатков пальцев и Android 13 из коробки.

Также сегодня OnePlus 11 показали на живом фото. Однако, по поводу достоверности изображения есть много сомнений. Скорее всего, снимки представляют собой картинку, отфотошопленную поклонниками бренда.