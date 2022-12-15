Представлен флагманский смартфон Moto X40 с процессором Snapdragon 8 Gen 2 и экраном на 165 Гц

Motorola анонсировала новый флагманский смартфон на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2. Это модель Moto X40. Помимо чипсета, у новинки есть оперативная память LPDDR5X и постоянная UFS 4.0. Корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP68.

У новинки есть OLED-экран с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой 165 Гц и поддержкой HDR10+. Основная камера оснащена модулями на 50 + 50 + 12 МП. Есть оптический стабилизатор и двукратный оптический зум. Фронтальная камера — 60 МП.

Ёмкость батареи составляет 4600 мА·ч, есть быстрая зарядка на 125 Вт, блок идёт в комплекте. Также поддерживаются беспроводная и обратная зарядки по 15 Вт каждая. В качестве ОС заявлена фирменная прошивка MYUI 5.0.

Продажи смартфона стартуют в Китае с 22 декабря. Цены выглядят так: