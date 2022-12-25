Redmi K60 Pro показали полностью на новых постерах

До презентации устройств Redmi остались считанные дни. Сегодня Xiaomi опубликовала новые постеры грядущего флагмана Redmi K60 Pro. При этом смартфон в тёмной цвете показан целиком. По всей видимости задняя часть корпуса будет сделана из пластика, а синяя версия получит задник с отделкой под кожу.

В характеристиках упоминается 12-битная панель с разрешением 2K, яркостью около 1400 нит, плотностью пикселей 526 ppi, поддержкой Dolby Vision и HDR10+. В качестве процессора будет использоваться чипсет Snapdragon 8 Gen 2 в паре с LPDDR5X и UFS 4.0.

Новую серию смартфонов и остальные новинки покажут уже 27 декабря.