Стала известна дата выхода флагманского Redmi K50 Extreme Edition

Несколько дней назад Redmi анонсировала свой флагман Redmi K50 Extreme Edition. Однако, пока что никаких рекламных тизеров компания не публиковала и держит новинку в секрете.

Зато на популярной китайской площадке JD.com уже вовсю готовятся к продажам смартфона. Они откроются 12 августа, а представят устройство, скорее всего, — 11 августа.

Флагманский Redmi K50 Extreme Edition должен получить AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц, топовый процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 и поддержку 120-ваттной зарядки. Также будет подэкранный сканер отпечатков пальцев и ценник в районе $450-520. Для бренда Redmi это, действительно, будет один самых мощных смартфонов.

Рендеров и изображений новинки, к сожалению нет. Остается только ждать презентацию.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!