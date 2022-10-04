Бюджетный Redmi A1+ за $86 представят в октябре

Стала известна стоимость сверхбюджетного смартфона Redmi A1+. Его представят в Кении уже 7 октября, по цене в $86.

A1+ будет отличаться от первой версии A1 только одним. У новинки будет сканер отпечатков пальцев на тыльной панели устройства.

В остальном смартфон также получит 6,52-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+. Процессором выступит MediaTek Helio A22, емкость аккумулятора — 5000 мАч + поддержка 10-ваттной зарядки. Основная камера получит датчик на 8 Мп, фронтальная — 5 Мп.

Redmi A1+ работает под управлением Android 12 Go Edition.

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