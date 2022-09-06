Xiaomi выпустила смартфон Redmi A1 за $80

Компания Xioami представила для индийского рынка ультрабюджетный смартфон Redmi A1. Он стал первой моделью новой серии устройств.

Смартфон получил 6,52-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1600×720 пикселей и толстыми рамками, процессор MediaTek Helio A22 в паре с 2 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x, а также 32 ГБ для хранения данных.

На задней стороне корпуса размещаются две камеры – основная 8 Мп и датчик на 2 Мп. Спереди фронтальная камера с разрешением 5 Мп.

За автономность Redmi A1 отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Из остального есть поддержка LTE, модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также стандартный аудиоразъём 3,5 мм.

В качестве операционной системы выступает Android 12 без оболочки MIUI. Примечательно, что Xiaomi смогла сделать бюджетному смартфону симпатичный вид, придав пластиковому корпусу текстуру «под кожу».

Стоимость Redmi A1 в Индии составляет $80 (~4 900 ₽).

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