Бюджетный Redmi A1+ будет стоить чуть дороже €100

Redmi только недавно выпустила Redmi A1. Этот смартфон является началом бюджетной линейки A. Теперь производитель готовит обновленную версию смартфона Redmi A1+, сейчас появились подробности о ней.

Главным и единственным отличием между версией A1 и A1+ будет наличие сканера отпечатков пальцев у последнего.

В остальном, Redmi A1+ останется таким же. Он получит 6,52-дюймовый HD+ дисплей, процессор MediaTek Helio A22, емкость аккумулятора 5000 мАч + поддержка 10-ваттной зарядки. Основная камера на 8 Мп, фронтальная — 5 Мп. Есть стандартный разъем для наушников и порт microUSB. Объем оперативной памяти составит 2 Гб оперативной памяти, встроенной 32 — Гб.

Смартфон будет поставляться с Android 12 без оболочки MIUI. Сообщается, что ценник новинки вырастет незначительно. Например, европейский Redmi A1 стоит €99, версия + будет стоить чуть дороже €100.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!