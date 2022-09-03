Сверхбюджетник Redmi A1 появился на фото

Бюджетник Redmi A1 появился на рендерах и живых фото. Смартфон представят 6 сентября.

Линейка «A» — это новая линейка сверхбюджетников от Redmi, первым в ней и станет A1. Задняя панель выполнена «под кожу». На изображениях представлены, видимо, все три цветовых вариации: голубая, зеленая и черная.

У Redmi A1 6,52-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+. Процессор простенький MediaTek Helio A22. Зато емкость аккумулятора хорошая — 5000 мАч + поддержка 10-ваттной зарядки. Основная камера сдвоенная: 8 и 2 Мп, у фронтальной 5 Мп.

Устройство будет работать с видоизмененной оболочкой MIUI Lite. Объем оперативной памяти составляет 2 Гб, флеш-памяти — 32 Гб. Ожидается, что стоимость Redmi A1 будет ниже $100.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!