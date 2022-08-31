Redmi анонсировала сверхбюджетник Redmi A1

Redmi запустит линейку сверхбюджетников, которая будет называться A. Первым смартфоном, как можно догадаться, будет Redmi A1 — компания подтвердила его выход и опубликовала официальный анонс.
Устройство уже мелькало в базах FCC, BIS и Geekbench. Из них известно, что смартфон будет построен на MediaTek Helio A22, у него Android 12 из коробки и 3 Гб оперативной памяти.
По слухам, для индийского рынка смартфон переименуют в Poco C50.
Представить Redmi A1 могут в ближайшее время. Предполагается, что новинку покажут на индийском мероприятии Xiaomi 6 сентября. Его стоимость должна быть на уровне Redmi 9A и Redmi 10A.
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