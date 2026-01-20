Редизайн? Nothing заинтриговала фанатов загадочным сообщением | The GEEK
Редизайн? Nothing заинтриговала фанатов загадочным сообщением

Очередное спорное решение или действительно что-то интересное?
Редакция The GEEK сегодня в 10:06

Nothing опубликовала в соцсети X сообщение с изображением своего оригинального логотипа, а также шуточного, который использовался во время насмешек над неудачным ребрендингом Jaguar.

Публикация сопровождается заголовком «Готовимся вершить историю». Однако представители компании пока не раскрывают деталей и не поясняют, что именно имеется в виду.

Предполагается, что публикация может быть намёком на возможный редизайн бренда Nothing. Больше года назад компания уже отказалась от точечного шрифта в ОС.

