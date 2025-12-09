Nothing представила Phone (3a) Community Edition

Nothing выпустила особую версию своего Phone (3a) — Community Edition. Начинка не изменилась, зато модель получила полностью новую полупрозрачную бирюзовую окраску, созданную вместе с участниками сообщества бренда.

По словам компании, дизайн вдохновлён ретрофутуризмом: яркие неоновые элементы, прозрачные панели и эстетика игровых аксессуаров из нулевых. Команда даже упомянула старые контроллеры с цветными кнопками — отсылки видны сразу.

Серия строго лимитирована: Nothing выпустит тысячу устройств. Для смартфона подготовили комплект фирменных обоев, а в коробку добавят набор «игровых костей» в стиле новой расцветки.

В продажу поступит единственная модификация — 12/256 ГБ. Цена осталась прежней: 379 долларов, как у обычного Phone (3a).