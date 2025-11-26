Nothing тизерит лимитированный Phone (3a)

Компания Nothing опубликовала в соцсетях тизер своего нового смартфона. На изображении показан покемон Арканайн в необычной «сияющей» расцветке.

Напомним, что в начале года Nothing показывала обычного рыжего Арканайна в рамках тизера бюджетного смартфона Phone (3a). Всё это похоже на намёк на скорый выход специальной лимитированной версии — Phone (3a) Community Edition, созданной совместно с фанатским сообществом.

Проект Community Edition стартовал весной 2025 года. Пользователям предлагали придумать дизайн смартфона, элементы интерфейса, аксессуары и даже маркетинговые материалы. Победителями стали следующие работы:

Ожидается, что Nothing Phone (3a) Community Edition поступит в продажу ограниченным тиражом в конце 2025 года.

Осенью 2024 года в рамках проекта вышел Phone (2a) Plus Community Edition со светящейся задней крышкой.