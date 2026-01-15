Карл Пэй: Nothing поднимет цены на новые смартфоны в 2026 году

В 2026 году новые смартфоны Nothing будут стоить дороже из-за роста цен на память. Об этом сообщил глава британской компании Карл Пэй в соцсети Х.

По его словам, сейчас перед производителями смартфонов стоит выбор: либо повышать цену примерно на 30%, либо ухудшать характеристики новинок.

Пэй отметил, что будущие новинки компании будут переведены на стандарт UFS 3.1, поэтому цены «неизбежно вырастут». Однако, по его словам, нынешняя ситуация представляет собой прекрасную возможность для Nothing, так как отсутствие преимуществ, присущих гигантам индустрии, заставила компанию «внедрять инновации по-другому».