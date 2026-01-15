Карл Пэй: Nothing поднимет цены на новые смартфоны в 2026 году | The GEEK
Карл Пэй: Nothing поднимет цены на новые смартфоны в 2026 году

Причиной подорожания является рост цен на память.
Редакция The GEEK сегодня в 16:57

В 2026 году новые смартфоны Nothing будут стоить дороже из-за роста цен на память. Об этом сообщил глава британской компании Карл Пэй в соцсети Х.

По его словам, сейчас перед производителями смартфонов стоит выбор: либо повышать цену примерно на 30%, либо ухудшать характеристики новинок.

Пэй отметил, что будущие новинки компании будут переведены на стандарт UFS 3.1, поэтому цены «неизбежно вырастут». Однако, по его словам, нынешняя ситуация представляет собой прекрасную возможность для Nothing, так как отсутствие преимуществ, присущих гигантам индустрии, заставила компанию «внедрять инновации по-другому».

«Мы рано поняли, что не можем победить, полагаясь только на технические характеристики; вместо этого мы сосредоточились на совершенствовании пользовательского опыта, доказав, что внешний вид и ощущения от использования телефона гораздо важнее, чем его технические характеристики. 2026 год – это год, когда «гонка технических характеристик» закончится. По мере перестройки отрасли единственным реальным фактором станет пользовательский опыт. Именно для этого и был создан Nothing. Эпоха дешевого кремния закончилась. Эпоха продуманного дизайна только начинается»,

— глава Nothing Карл Пэй.

