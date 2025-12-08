Nothing приостановила развёртывание Nothing OS 4.0

Спустя несколько дней после начала развёртывания стабильной версии Nothing OS 4.0 на базе Android 16 компания Nothing без объяснения причин приостановила обновление и удалила сборку из общего доступа.

Пользователи, успевшие установить прошивку, в большинстве случаев не столкнулись с серьёзными ошибками. Отмечаются в основном мелкие недочёты и потеря работоспособности Wi-Fi. Вероятно, именно этот баг стал причиной остановки развертывания Nothing OS 4.0.

Компания официально никак не прокомментировала ситуацию, однако один из фанатов получил ответ от службы поддержки. В нём Nothing сообщила, что обновление 4.0 временно отозвано, а команда уже работает над срочным исправлением. После завершения тестирования новая версия будет выпущена повторно.