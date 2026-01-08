Суббренд СMF отделился от Nothing и стал самостоятельной компанией | The GEEK
Суббренд СMF отделился от Nothing и стал самостоятельной компанией

Новую компанию возгласил сооснователь Nothing Акис Евангелидис.
Редакция The GEEK сегодня в 20:49

Пока Realme вновь объединяется с OPPO, суббренд CMF, принадлежащий Nothing, официально стал независимой компанией в Индии. Об этом рассказал сооснователь Nothing Акис Евангелидис.

В Индии 23 декабря 2025 года CMF была зарегистрирована в качестве юридического лица CMF India Private Limited. Главой компании стал сам Евангелидис.

Акис Евангелидис

«Индия всё больше укрепляет свои позиции в глобальной экосистеме потребительских технологий, чему способствуют многолетние устойчивые успехи и амбиции. Проделанная работа заслуживает всяческих похвал. CMF играет важную роль на этом пути, и мы рады сообщить, что теперь она является отдельным зарегистрированным юридическим лицом в Индии. После создания совместного предприятия с компанией Optiemus стоимостью $100 млн это знаменует собой ещё одну важную веху в становлении CMF как дочерней компании со штаб-квартирой в Индии — на пути к созданию первого в стране по-настоящему глобального бренда потребительской электроники. Создано в Индии, для всего мира»,

— президент CMF India Private Limited Акис Евангелидис.

Ранее в этом году Nothing объявила о создании совместного предприятия с Optiemus Infracom для локального производства электроники под брендом CMF. Стороны планируют инвестировать более $100 млн в течение 3 лет и создать свыше 1800 рабочих мест. Общий объём инвестиций Nothing в Индию на сегодняшний день превышает $200 млн.

