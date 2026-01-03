Nothing выпустит три новых смартфона в начале 2026 года | The GEEK
close
Новости

Nothing выпустит три новых смартфона в начале 2026 года

Ими могут оказаться CMF Phone 3 Pro, Nothing Phone (3) Pro или Phone (4a) Pro.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:35

Nothing в первом квартале 2026 года может представить три новых смартфона, а также аксессуары. Об этом рассказал известный инсайдер Йогеш Брар.

По его данным, Nothing работает над тремя новыми смартфонами, два из которых получат приставку Pro в названии. Пока точно неизвестно, о каких моделях идет речь. Это могут быть CMF Phone 3 Pro, Nothing Phone (3) Pro или Phone (4a) Pro.

Напомним, линейка Nothing Phone (3a) была представлена в марте 2025 года. В связи с этим выход следующего поколения в первом квартале 2026 года выглядит логичным.

Брар отмечает, что новые смартфоны будут использовать как процессоры Qualcomm, так и MediaTek.

id·217183·20260103_1936
AnTuTu назвал самые мощные смартфоны конца 2025 года
HUAWEI готовит Mate 80 GTS — конкурент HONOR WIN со встроенной турбиной
Xiaomi увеличила срок поддержки более 40 смартфонов и планшетов
Вышли глобальные версии смартфонов OPPO Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro Max и Reno 15 F
Vivo X300 Pro вошел в топ-3 лучших камерофонов по версии DxOMark
График обновления смартфонов HONOR в России до MagicOS 10 на Android 16
Некоторые смартфоны Redmi «сломались» после обновления до HyperOS 3
Honor Power 2 получит аккумулятор на 10 080 мА·ч и сможет работать как пауэрбанк
Apple сняла с производства 25 устройств в 2025 году
Apple выпустит iPhone Air 2 осенью 2026 года
Nothing представила Phone (3a) Community Edition
Nothing приостановила развёртывание Nothing OS 4.0
Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro получили стабильную Nothing OS 4.0
Nothing тизерит лимитированный Phone (3a)
Nothing работает над функцией обмена файлами с iPhone через AirDrop
Nothing OS 4.0: дата выхода и список поддерживаемых устройств Nothing и CMF
Nothing OS 4.0 получила дату глобального развёртывания
Бюджетный Nothing Phone (3a) Lite вышел в России: цены
Nothing добавит возможность удалить всё предустановленное ПО в Phone (3a) Lite
Nothing Phone (3a) Lite поставляется с предустановленным ПО и встроенной рекламой

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры