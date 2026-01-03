Nothing выпустит три новых смартфона в начале 2026 года

Nothing в первом квартале 2026 года может представить три новых смартфона, а также аксессуары. Об этом рассказал известный инсайдер Йогеш Брар.

По его данным, Nothing работает над тремя новыми смартфонами, два из которых получат приставку Pro в названии. Пока точно неизвестно, о каких моделях идет речь. Это могут быть CMF Phone 3 Pro, Nothing Phone (3) Pro или Phone (4a) Pro.

Напомним, линейка Nothing Phone (3a) была представлена в марте 2025 года. В связи с этим выход следующего поколения в первом квартале 2026 года выглядит логичным.

Брар отмечает, что новые смартфоны будут использовать как процессоры Qualcomm, так и MediaTek.