Realme GT Neo 5 с мощной зарядкой на 240 Вт представлен в Китае

Сегодня для китайского рынка был представлен realme GT Neo 5. Этот смартфон заявляет о себе, как обладатель самой быстрой зарядки в истории, предлагая мощность в 240 Вт, являющуюся физическим пределом USB-C. В соответствии с измерениями, 30 секунд зарядки дают 2 часа звонков, а за 80 секунд — 20% заряда.

Полная зарядка аккумулятора ёмкостью 4600 мАч занимает всего 8 минут. Для тех, кто предпочитает более высокую автономность, компания предлагает версию смартфона с зарядкой 150 Вт, которая восстанавливает заряд аккумулятора 5000 мАч за 16 минут.

Кроме того, realme GT Neo 5 имеет RGB-кольцо на задней панели, похожее на решение в Nothing Phone (1) и являющееся индикатором уведомлений, звонков, статуса и зарядки. Устройство оснащено мощной конфигурацией, включающей в себя Snapdragon 8+ Gen 1 с выделенным дисплейным чипом, плоский 6,74″ OLED-экран с частотой 144 Гц, ШИМ 2160 Гц, OIS для основной 50-Мп камеры IMX890 и другие привлекательные функции.

Смартфон оснащен линейным 4D-вибромотором, ИК-пультом для управления бытовой техникой, NFC и стереодинамиками.

Девайс предлагается в трех цветовых вариантах: фиолетовый, белый и черный. Устройство будет доступно в Китае с 15 февраля по ценам, начиная от 2499 до 3499 юаней, в зависимости от конфигурации. Например, 240-Вт версия с 16/256 ГБ обойдётся в 3199 юаней, а модель на 150-Вт с 8/256 ГБ выйдет заметно дешевле — от 2499 юаней.