Смартфон realme 9i появился в России

Бренд realme анонсировал в России продажи realme 9i — смартфона с 6-нанометровым чипом Snapdragon 680, емким аккумулятором 5 000 мА·ч с возможностью быстрой зарядки Dart Charge мощностью 33 Вт и тройной 50-мегапиксельной AI-камерой.

Также смартфон получил призматический дизайн – текстура на задней панели при абсолютной гладкости кажется ребристой, демонстрируя таким образом переливы и создавая визуальное ощущение света в движении.

Смартфон представлен в двух цветах: синем и черном. Модель уже доступна в магазинах в версии 4+128 Гб.

C 27 июня и до конца июля в МегаФон также пройдет акция: комплект из смартфона realme 9i и наушников realme Buds Air 2 можно будет купить всего за 19 990 руб. В подарок пользователи получат также 600 руб. на услуги связи.

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