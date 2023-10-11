Разрезанный чехол Huawei с жидкостным охлаждением показали на фото: внутри микронасос

В сети появились живые фотографии разрезанного фирменного чехла для Huawei Mate 60 Pro и Mate 60 Pro+ со встроенной системой жидкостного охлаждения.

На фото задняя сторона чехла покрыта мини-трубками с 200 млн микрокапсул, которые действуют как охладители. Эти трубки охватывают практически всю заднюю сторону аксессуара, кроме блока камер. В нижнем углу размещены контроллер и элемент, который Huawei называет пьезоэлектрическим микронасосом. В целом внутри чехол такой же, каким был показан на рендерах.

Технический директор Huawei Брюс Ли утверждает, что в Китае этот аксессуар был распродан за считанные секунды, несмотря на его довольно высокую стоимость в $41 (~4100 рублей).