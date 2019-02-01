Разработчики показали релизный трейлер Crysis Remastered для Switch

Разработчики из Crytek опубликовали новый трейлер игры Crysis Remastered, которая уже 23 июля выйдет на консоли Nintendo Switch. На других платформах боевик выйдет позднее, подробности о нём пока что не сообщаются.

Видео записано в разрешении 720p при частоте кадров в 30 fps. Ролик показывает особенности игры, которые ранее уже были известны. Это, к примеру, динамическое освещение или разрушаемое окружение. Причём последнее было и в оригинале.

Как утверждается, ремастер получит улучшенный глобальный свет, обновлённую растительность и воду, а также другие аспекты, которые ранее были недоступны из-за ограничений DirectX 9. Примеры этого показали несколькими днями ранее.

Из других особенностей отметим прицеливание с помощью гироскопа, что станет фирменной «фишкой» Nintendo Switch.

Напомним, что игра также выйдет на PC, Xbox One и PS4. Однако там релиз отложили из-за возмущения фанатов, которые заявили, что бесплатный мод от энтузиастов лучше, чем официальный ремастер. После этого разработчики решили взять тайм-аут и «причесать» игру.