Crytek показала игровой процесс Crysis Remastered на Nintendo Switch

Компания Crytek активно подогревает интерес к ремастеру Crysis, который должен выйти на консоли Nintendo Switch уже 23 июля. И вот разработчики опубликовали четыре GIF-ролика, которые демонстрируют различные аспекты новой старой игры.

Работа динамического освещения

Улучшенные настройки света

Стрельба с использованием гироскопа

Интерактивное окружение

Надо признать, что порт выглядит весьма достойно. На первый взгляд картинка не хуже, чем в оригинале. Остаётся лишь надеяться, что она не ухудшится в релизе.

Помимо представленных выше гифок, разработчики показали ещё несколько скриншотов, которые только подтверждают качество порта. Ждём готовой версии.

А вот пользователям других платформ придётя подождать. 23 июля игра выйдет исключительно на портативной консоли. Версии под ПК, PS4 и Xbox One придётся ждать дольше. Причиной этого стала критика первых слитых скриншотов, после чего компания Crytek решила перенести релиз, чтобы «причесать» игру. Ведь, как оказалось, проект выглядит хуже, чем фанатская версия.

При этом отметим, что Crysis Remaster будет включать в себя только первую часть игры — вез дополнения Warhead. Будет ли оно выпущено в обновлённом виде — неизвестно.