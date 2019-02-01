СМИ: Crysis Remastered будет эксклюзивом Epic Games Store

У Crysis Remastered появилась новая дата релиза, которая «засвечена» в трейлере — 18 сентября. Там также сказано, что новинка будет доступна исключительно в магазине Epic Game Store, хотя сейчас неясно, будет ли эксклюзивность временной или постоянной.

Отметим, что изначально предполагалось, что игра выйдет 23 июля на всех платформах одновременно. Однако из-за преждевременной утечки выяснилось, что игра мало чем отличается от «ванильной» версии по качеству графики. И потому в Crytek взяли тайм-аут, чтобы доработать графику.

Теперь же разработчики заявили, что игра «сломает» компьютеры геймеров. Разумеется, в положительном ключе. Помимо поддержки HDR обещаны улучшенные эффекты частиц, текстуры с разрешением до 8K, трассировка лучей и так далее.

При этом системные требования пока что не объявлены, так что вопрос «а Crysis Remastered потянет?» похоже снова выходит на повестку дня.

За саму игру в Epic Game Store придётся заплатить 30 долларов.