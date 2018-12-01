Crytek отложила показ геймплея и выход Crysis Remastered

В официальном Twitter игры Crysis опубликована информация, согласно которой премьера геймплея и релиз Crysis Remastered переносятся на несколько недель. Причиной стали многочисленные утечки скриншотов, а также реакция сообщества на них. Компания явно восприняла это как сигнал, что проект не готов.

We would like to share an important update with you all! pic.twitter.com/ylu0OisDf3 — Crysis (@Crysis) July 1, 2020

Судя по всему, Crytek займётся полировкой графической составляющей, ведь именно её раскритиковали пользователи.

Важно отметить, что ранее указанная дата релиза — 23 июля — отныне также считается недействительной. При этом новая дата пока не указывается, но можно предположить, что игра выйдет к концу лета или началу осени.

В целом, подобный подход радует, ведь Crytek и Saber (последняя занималась портированием игры на PS4) прислушались к мнению сообщества и оперативно взялись за исправление ошибок. Также в студии заявили, что пользователям не стоит рассчитывать на визуальные красоты того уровня, которые были показаны в демоверсии CRYENGINE Tech.

В целом, на сегодня Crysis Remastered выглядит немного лучше, чем ванильная версия. Однако если сравнить его с бесплатными модификациями, вроде Crysis Enhanced Edition, то ремастер однозначно проигрывает.