Crytek отложила показ геймплея и выход Crysis Remastered
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Новости

Crytek отложила показ геймплея и выход Crysis Remastered

В официальном Twitter игры Crysis опубликована информация, согласно которой премьера геймплея и релиз Crysis Remastered переносятся на несколько недель. Причиной стали многочисленные утечки скриншотов, а также реакция сообщества на них. Компания явно восприняла это как сигнал, что проект не готов.

Судя по всему, Crytek займётся полировкой графической составляющей, ведь именно её раскритиковали пользователи.

Важно отметить, что ранее указанная дата релиза — 23 июля — отныне также считается недействительной. При этом новая дата пока не указывается, но можно предположить, что игра выйдет к концу лета или началу осени.

В целом, подобный подход радует, ведь Crytek и Saber (последняя занималась портированием игры на PS4) прислушались к мнению сообщества и оперативно взялись за исправление ошибок. Также в студии заявили, что пользователям не стоит рассчитывать на визуальные красоты того уровня, которые были показаны в демоверсии CRYENGINE Tech.

В целом, на сегодня Crysis Remastered выглядит немного лучше, чем ванильная версия. Однако если сравнить его с бесплатными модификациями, вроде  Crysis Enhanced Edition, то ремастер однозначно проигрывает.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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