Появились первые детали ремастера Crysis на консолях

Ресурс Digital Foundry поделился новым видео, в котором рассказал о трассировке лучей в ремастере Crysis на Xbox One X и PlayStation 4. Как сообщается, там используется программная версия рейтрейсинга, созданная Crytek. Её удалось реализовать на PS4 Pro и Xbox One X, а вот на PS4, Xbox One и Nintendo Switch её ждать не стоит.

Игра будет работать с разрешением 1080р на консоли Microsoft, тогда как в версии Sony показатель будет меньше. Фреймрейт же жёстко зафиксирован на 30 FPS.

При этом трассировка лучей оказалась ограниченной. К примеру, отражаются только статичные объекты, а не динамические. Отражения же от воды реализованы по-старому — с помощью технологии SSR. Всё это — следствие ограниченной мощности консолей.

Из плюсов технологии отметим корректные отражения на металлических вставках нанокостюмов. А вот освещение хотя формально и более корректное, но визуально проигрывает оригиналу.

Всего в игре обещают три графических режима:

Производительный — 1080р и разблокированные 60 FPS

Визуальный — 4К (Xbox One X) и 1800p (PS4 Pro) при 30 FPS

Рейтрейсинг — динамические 1080р при 30 FPS.

Ремастер Crysis выйдет 18 сентября. На компьютерах игра будет поначалу доступна только в Epic Games Store.