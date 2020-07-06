Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Появились первые детали ремастера Crysis на консолях

Ресурс Digital Foundry поделился новым видео, в котором рассказал о трассировке лучей в ремастере Crysis на Xbox One X и PlayStation 4. Как сообщается, там используется программная версия рейтрейсинга, созданная Crytek. Её удалось реализовать на PS4 Pro и Xbox One X, а вот на PS4, Xbox One и Nintendo Switch её ждать не стоит.

Игра будет работать с разрешением 1080р на консоли Microsoft, тогда как в версии Sony показатель будет меньше. Фреймрейт же жёстко зафиксирован на 30 FPS.

При этом трассировка лучей оказалась ограниченной. К примеру, отражаются только статичные объекты, а не динамические. Отражения же от воды реализованы по-старому — с помощью технологии SSR. Всё это — следствие ограниченной мощности консолей.

Из плюсов технологии отметим корректные отражения на металлических вставках нанокостюмов. А вот освещение хотя формально и более корректное, но визуально проигрывает оригиналу.

Всего в игре обещают три графических режима:

  • Производительный — 1080р и разблокированные 60 FPS
  • Визуальный — 4К (Xbox One X) и 1800p (PS4 Pro) при 30 FPS
  • Рейтрейсинг — динамические 1080р при 30 FPS.

Ремастер Crysis выйдет 18 сентября. На компьютерах игра будет поначалу доступна только в Epic Games Store.

Источник:
YouTube
Подпишитесь на The GEEK в Instagram
Андрей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить