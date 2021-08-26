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Новости

Рассекречено точное название нового iPhone

Китайские СМИ опубликовали новые утечки относительно iPhone 13. Ранее инсайдеры не могли точно сказать, как будет называться линейка — iPhone 13 или всё же iPhone 12s. Но теперь сомнения развеяны.

На фото видны наклейки, которые будут размещаться на розничных упаковках iPhone 13. Собственно, они и подтверждают название смартфона. При этом в линейке ожидается четыре модели: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Эта линейка получит уменьшенный вырез на экране, иную компоновку основной камеры и новый процессор. Также обещают улучшенные аккумуляторы. При этом диагонали экранов останутся прежними — 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма.

Как ожидается, старшие модели будут оснащены экранами с адаптивной частотой обновления изображения — от 1 до 120 Гц. А максимум постоянной памяти составит 1 ТБ.

Источник:
Macrumors

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