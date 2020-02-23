Раскрыты спецификации пятиядерных процессоров Lakefield

Intel представила-таки новые процессоры Lakefield для будущих трансформеров, двухэкранных ноутбуков, тонких клиентов и прочего. Новые чипы включают в себя, собственно, процессор, графику одиннадцатого поколения, системную логику и адаптер беспроводных сетей Wi-Fi 6.

Изначально будут доступны две различные версии процессоров Intel Core с гибридной технологией Intel: Core i5-L16G7 и Core i3-L13G4. В техническом плане они напоминают мобильные системы, вроде Qualcomm Snapdragon 8cx. То есть, они оснащены малыми и большими ядрами на одной подложке.

Новинки построены по компоновке Foveros. Внутри установлено одно мощное ядро Sunny Cove (техпроцесс 10 нанометров) и четыре энергоэффективных Tremont. Площадь чипа составляет 12 мм2. Это на 56% меньше, чем у Intel Core серии Y. А в режиме ожидания такой чип потребляет всего 2,5 мВт, что на 91% меньше, чем у вышеуказанного мобильного чипа.

Отмечается, что Core i5-L16G7 и Core i3-L13G4 имеют различие только в частотах. У первой модели это 1,4-1,8 ГГц по всем ядрам и до 3,0 ГГц на одно ядро. У второй — 0,8-1,3 ГГц и 2,8 ГГц соответственно. Теплопакет у обоих чипов равен 7 Вт, объём кэш-памяти 4 МБ.

Цены пока не сообщаются, но уже известно, что готовые решения появятся в июне. Данных о других спецификациях подобных ноутбуков пока нет.