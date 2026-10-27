Apple представила MacBook Pro с 2-нм M6 и 12-ядерным процессором

Apple представила обновлённый 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M6. Базовая модель профессионального ноутбука получила первый 2-нм чип компании, а начальная цена осталась прежней.

M6 оснащён 12-ядерным центральным процессором против 10 ядер у M5. По заявлению Apple, многопоточная производительность выросла до 1,2 раза по сравнению с предшественником. Компания также заявляет о более высокой энергоэффективности.

В чип также входят два 16-ядерных блока Neural Engine для локальных задач искусственного интеллекта. Графический процессор получил 12 ядер, каждое — с ускорителем нейросетевых вычислений Neural Accelerator.

Ноутбук оснащён тремя портами Thunderbolt 4 с разъёмами USB-C, каждый поддерживает зарядку и подключение дисплеев через DisplayPort. Также предусмотрены разъём питания MagSafe 3, полноразмерный HDMI и слот для карт памяти SDXC.

Версия с 16 ГБ оперативной памяти стоит от 1999 долларов — столько же стоила начальная конфигурация с M5. Предзаказы откроются 28 октября 2026 года, начало поставок ожидается 6 ноября.