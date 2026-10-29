ИИ создаёт дефицит печатных плат: сроки поставок достигли 30 месяцев

Спрос со стороны ИИ-индустрии создаёт дефицит печатных плат для производителей ПК, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на Nikkei Asia. Сроки выполнения отдельных заказов достигли 30 месяцев, а производители компьютеров испытывают трудности с закупками на следующий год.

О нехватке плат рассказали и участники цепочки поставок: ИИ-заказчики занимают мощности и готовы платить больше. Для значительного числа изделий сроки изготовления удвоились, а один поставщик сможет выполнить новый заказ только к концу 2028 года.

Тайваньский производитель ПК сообщил о росте стоимости фольгированных медью ламинатов минимум в 12 раз с июля. У одного из ведущих поставщиков этих материалов портфель заказов заполняется до 2030 года, несмотря на планы утроить мощности к 2028 году.

Расширение производства плат требует поставок ламинатов (CCL) и специального стекловолокна. Отдельная проблема — нехватка инженеров для новых предприятий: зарплаты в отрасли уже выросли на 20–30% ради удержания квалифицированных сотрудников.

По данным издания, NVIDIA заключила соглашения с производителями подложек для чипов Ibiden, Samsung Electro-Mechanics и Unimicron. Последняя планирует увеличить мощности в 2,5 раза за ближайшие три года.