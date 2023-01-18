Раскрыты полные характеристики флагманского Samsung Galaxy S23 Ultra с камерой 200 Мп

Инсайдер @BillbilKun опубликовал подобные характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra. Флагман представят 1 февраля вместе с другими смартфонами серии Galaxy S23.

Сообщается, что S23 Ultra получит 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3088 × 1440 точек и частотой обновления от 1 до 120 Гц. Также есть поддержка HDR10+ и защитное стекло Gorilla Glass Victus 2. Процессором выступает Snapdragon 8 Gen 2. Емкость аккумулятора 5000 мАч + поддержка 45-ваттной зарядки, а также 10-ваттной беспроводной зарядки. Объем оперативной памяти варьируется от 8 до 12 Гб, флеш-память — 256Гб/512Гб/1Тб.

Основную камеру наделили 200-мегапиксельным датчиком ISOCELL HP2. Он позволит снимать видео в режимах 8K/30fps и 4K/60fps. Дополнительно будут еще три модуля: 12, 10 и 10 Мп.

Поставляться Samsung Galaxy S23 Ultra с Android 13 из коробки с оболочкой One UI 5.1. Предполагается, что стоимость флагмана будет стартовать с отметки в $1249:

8/256 Гб — $1249;

12/256 Гб — $1349;

12 Гб/1 Тб — $1499.