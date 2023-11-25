Раскрыты основные характеристики и дизайн бюджетника Infinix Smart 8 HD

В начале декабря Infinix выпустит новый смартфон Smart 8 HD. Индийское отделение компании поделилось изображениями, которые раскрывают внешний вид устройства.

Infinix Smart 8 HD будет доступен в цветах Crystal Green, Shiny Gold, Timber Black и Galaxy White. На задней панели смартфона расположится блок камер в виде квадрата с двумя камерами и кольцевой вспышкой.

Infinix не раскрыла подробные характеристики Smart 8 HD, но подтвердила, что он будет оснащен 6,6-дюймовым дисплеем HD+ с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 500 нит. Смартфон также получит боковой сканер отпечатков пальцев и порт USB-C.

Стоимость девайса не раскрывается, однако, по словам Infinix, Smart 8 HD сменит парадигму в сфере бюджетных смартфонов.