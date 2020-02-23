Раскрыты характеристики камеры Huawei P40 Pro
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Раскрыты характеристики камеры Huawei P40 Pro

Huawei готовит конкурента для Samsung Galaxy S20 и о нем уже есть некоторая информация. И речь идет о новом флагмане компании Huawei P40 Pro. Кроме того, в это же линейке ожидается выход еще двух устройств: Huawei P40 и P40 Lite. На данный момент информацией поделился инсайдер под ником @RODENT950. Он опубликовал данные о камере модели Huawei P40 Pro.

Ожидается, что смартфон получит камеру с пятью модулями, которые будут располагаться в прямоугольном элементе на задней панели, что очень уж сильно напоминает решение главного конкурента – Samsung Galaxy S20. Раньше было мнение, что такое решение будет реализовано только в P40 Pro Premium Edition, однако сейчас речь идет уже и о модели P40 Pro.

Huawei P40

Итак, согласно последней утечке, речь идет о наличии в основном блоке модуля Sony IMX700, разрешение которого составляет 52 МП. Он получил цветную RYYB-матрицу. Также есть 40-мегапиксельный широкоугольный модуль Sony IMX650, телеобъектив с трехкратным зумом, а также камера-перископ с десятикратным зумом и Time of Flight.

Ожидается, что этот модуль получит светодиодную вспышку, датчик цветовой температуры и микрофон. Если говорить об отличиях между моделями линейки, то версия Huawei P40 Pro отличается от P40 только изогнутыми по бокам дисплеем и его размером: 6,5 дюйм против 6,1. В остальном же, аппараты одинаковы и работают на чипсете Kirin 990, который имеет встроенный 5G-модем. Остальные характеристики будут известны позже.

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