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Новости

Для серии Samsung Galaxy S20 вышло большое обновление без новых функций

Для флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S20 стартовало развёртывание крупного обновления под номером G98xxXXU7DUC7. Оно уже доступно в Германии, а скоро появится и в других регионах.

Апдейт «весит» 500 МБ и предназначен для Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Что касается новых возможностей, то их, фактически, нет. Обновление исправляет ошибки системы и камеры, повышает стабильность и производительность ОС в целом.

Пока что не уточняется, появится ли аналогичное исправление для других моделей.

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Источник:
SamMobile
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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