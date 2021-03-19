Для серии Samsung Galaxy S20 вышло большое обновление без новых функций

Для флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S20 стартовало развёртывание крупного обновления под номером G98xxXXU7DUC7. Оно уже доступно в Германии, а скоро появится и в других регионах.

Апдейт «весит» 500 МБ и предназначен для Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Что касается новых возможностей, то их, фактически, нет. Обновление исправляет ошибки системы и камеры, повышает стабильность и производительность ОС в целом.

Пока что не уточняется, появится ли аналогичное исправление для других моделей.