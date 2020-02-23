Huawei P40 и P40 Pro показали на пресс-рендерах
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Новости

Huawei P40 и P40 Pro показали на пресс-рендерах

Сайт с утечками Slashleaks опубликовал пресс-изображения грядущей флагманской линейки Huawei P40. По заявлению источника, изображения являются официальными и получены от инсайдера внутри компании.

Базовую модель Huawei P40 оснастят плоской панелью и заметными рамками. Старшая версия Huawei P40 Pro получит изогнутый OLED-дисплей и практически полностью лишиться рамок, они видны только над и под экраном.

  • Huawei P40 1
  • Huawei P40

Однако фанатов может огорчить сдвоенная фронтальная камера, которая расположилась в левом верхнем углу. В Pro-версии камера будет ещё больше из-за дополнительного сенсора.

  • Huawei P40 06
  • Huawei P40 05
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Huawei P40

Поставлять дисплеи для Huawei P40 будет компания BOE. По слухам данная компания станет поставщиком экраном для новых iPhone. Для Huawei P40 Pro скорее всего будут использоваться панели от Samsung и LG.

  • Huawei P40 01
  • Huawei P40 02
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Huawei P40 Pro

По предварительным данным Huawei P40 и Huawei P40 Pro оснастят процессором Kirin 990 5G SOC, топовой камерой от Leica и поддержкой быстрой беспроводной зарядки.

Интересно, но китайские площадки уже начали принимать заказы на ещё не анонсированный Huawei P40 Pro. Анонс состоится 26 марта.

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