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Новости

Удешевленный смартфон Samsung Galaxy S20 FE появился на рендерах

Популярный инсайдер OnLeaks опубликовал изображения бюджетной версии Samsung Galaxy S20 — Galaxy S20 FE. Расшифровывается сокращение как “Fan Edition”, то есть версия для фанатов. Ожидается, что цена устройства будет ниже обычного Galaxy S20 на 10-25%.

Частично удешевить смартфон удастся за счёт пластиковой крышки сзади вместо стеклянной. Металлические края и защита от воды по стандарту IP68 останутся идентичными. Также не тронутыми останутся процессоры Snapdragon 865 или Exynos 990, в зависимости от региона.

  • Samsung Galaxy S20 Fe 3
  • Samsung Galaxy S20 Fe 4

Новинка получит 6,5-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц. Основная камера получит три модуля — 12 Мп основной, 12 Мп широкоугольный и 8 Мп телефото с трехкратными оптическим зумом. У фронтальной — 32 Мп.

Samsung Galaxy S20 Fe 2

Также известно, что Galaxy S20 FE будет работать под управлением Android 10 с фирменной оболочкой OneUI 2.5. Габариты устройства составляют 161 x 73 x 8 мм. Покупателям будут доступны вариации с 6-8 Гб оперативной и 128-512 Гб флеш-памяти.

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